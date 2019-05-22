الأنباء: تعذر حسم جلسة الموازنة الأخيرة سببه إصرار باسيل على مناقشة ورقة افكاره

لفتت مصادر سياسية عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "الغموض الكامن وراء تعذر حسم موعد الجلسة الأخيرة من جلسات ​الموازنة​ عائد الى اصرار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على مناقشة ورقة افكاره حول الموازنة، الأمر الذي يقابله استعجال من وزير المال ​علي حسن خليل​ مدعوما من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على انجاز الموازنة المنجزة ارقامها تقريبا وهنا المسألة الأهم الى قناعة البعض بأن ثمة من في السلطة ال​لبنان​ية متحمسين لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الفرنسي ـ الأوروبي التي تتناول قروضا ميسرة للبنان مقابل اصلاحات بنيوية، وثمة اطراف اقل حماسة ان لم نقل رافضة لـ"سيدر" ومقرراته تحت ذريعة الحاجة الى مساعدات لا الى المزيد من ​القروض​ والمواقف تؤشر على هوية اصحابها"، متسائلة: "لماذا لم يزر الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ "ابو سيدر" لبنان حتى اليوم؟".

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