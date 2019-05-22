رقم قياسي جديد مع تسلق نيبالي جبل إيفرست 24 مرة

دبي - بواسطة محمد فارس © براكاش ماثيما النيبالي كامي ريتا شيربا في صورة ملتقطة قرب كاتماندو في 28 آذار/مارس 2018

حطم النيبالي كامي ريتا شيربا الثلاثاء الرقم القياسي المسجل باسمه بعدما نجح بتسلق جبل إيفرست للمرة الرابعة والعشرين وللمرة الثانية في أقل من أسبوع على ما أفاد منظمو الرحلات.

وقال مينغما شيربا من وكالة "سفن ساميت تريكس" لوكالة فرانس برس "هذا إنجاز تاريخي. لقد حقق الرقم القياسي هذا الصباح من خلال قيادته فريقا من الشرطة الهندية".

وهو يعمل دليل جبال منذ أكثر من عقدين وقد صعد هذا الرجل البالغ 49 عاما الجبل للمرة الأولى العام 1994 وبلغ القمة على ارتفاع 8848 مترا.

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وخلال السنوات الخمس والعشرين المنصرمة، قام بنجاح ب35 عملية تسلق لخمسة جبال يزيد ارتفاعها عن ثمانية آلاف متر من بينها جبل "كاي 2" الخطر في باكستان، ثاني أعلى قمم العالم.

وتسلق العام الماضي إيفرست للمرة الثانية والعشرين متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يحمله مع دليلين آخرين باتا اليوم متقاعدين.

ولدى عودته من تسلق إيفرست للمرة الثالثة والعشرين الأسبوع الماضي، قال كامي ريتا شيربا إنه ينوي تسلق الجبل مجددا بسرعة.