شكرا لقرائتكم خبر عن 668 رسالة حصاد "واتس آب" البرلمان فى 120 يوما.. تعرف على مطالب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلى واتس آب مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الماضية عدد من الرسائل بلغ 668 رسالة منذ شهر يناير وحتى شهر ابريل الماضى، وتنوعت الرسائل ما بين تشريعات فى مختلف القطاعات، وشق اخر تعلق بالخدمات اليومية، ومفيا يلى نرصد تقرير مفصل وفقا لما أصدرته الأمانة العامة للمجلس خلال الأشهر السابقة:

ففى شهر يناير رصد تقرير الأمانة العامة تلقى واتس آب البرلمان 173 رسالة، كانت كالآتى: 31 مقترحات تشريعية، تضمنت الايجار القديم والخدمات المدنية والضرائب العقارية والجمعيات الأهلية، و 142 شكاوى مجتمعية وخدمات مرافق عامة وتوفير السلع الأساسية وطلبات التوظيف.

ورصد التقرير البرلمانى تلقى واتس آب المجلس عن شهر فبراير 184 رسالة منها 27 مقترحات تشريعية، و157 شكاوى مجتمعية، وفى شهر مارس الماضى تلقى الواتس آب أكبر عدد من الرسائل بلغ 192 رسالة، منها 32 مقترحات تشريعية، و160 شكاوى مجتمعية، وفى شهر ابريل 119 رسالة، منها 15 رسالة متعلقة بالتشريعات، و104 شكاوى مجتمعية.