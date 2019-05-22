شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يهاجم الجزيرة: يعتذرون لإسرائيل ثم يروجون أكاذيب ضد مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ فهد بن عبد الله ال ثانى أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة وابن عم تميم بن حمد أمير قطر، بعد اعتذار قناة الجزيرة القطرية لاسرائيل عن فيلم الهولوكوست وحذفه إرضاء لتل أبيب: " يعتذرون لليهود وينكلون بأبناء جلدتهم فى رمضان".

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على تويتر:الرسول ﷺ تعوذ من قهر الرجال وتنظيم الحمدين الارهابي بتصرفاتهم الحمقاء يستفزون المواطنين، ويخرجونهم عن طورهم مما سيضطر المواطنين للإنتقام بطريقة لاتحمد عقباها.

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وأضاف الشيخ فهد بن عبدالله ال ثانى: يذكرون "حقائق" عن تاريخ اليهود ثم "يعتذرون" بعد أن وبخهم اليهود ويذكرون"أكاذيب" عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويتمادون في الأذى ويستمرون رغم صبر جيرانهم عليهم أكثر من عشرون عام ورغم عتابهم لهم ورغم تعهدهم بالتوقف ثم مقاطعتهم، مازالوا مستمرين.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: تسببت قطر في دعم المظاهرات ضد القذافي وتسببت بسقوط ليبيا وهذه هي النتيجة، فإقحام لإسم قطر في حروب عبثية، كل هذا بأموال الشعب القطرى.