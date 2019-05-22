العثور على عجوز مقتولة داخل شقتها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على سيدة مقتولة.

انتقل الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة النقباء أيمن سكوري وكريم عبد الرازق وأحمد مندور أن الجثة لسيدة في العقد السابع من العمر، بها طعنات متفرقة في الجسم.

تم التحفظ على الجثة تحتح تصرف النياية العامة، ووجه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقعة.