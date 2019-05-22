إحباط تهريب كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

نجح مسئولو الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط البحري في ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بالمخالفة لقانون الجمارك.

وتلقى ضباط قسم البحث الجنائي بميناء دمياط البحري بلاغًا يفيد محاولة شركة استيراد وتصدير يملكها "أ. أ"، بالتلاعب في الأصناف الواردة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم "102585 GAD" حاوية رقم "3035316 CLHU" قادمة من مالطة بيان جمركي 658 لسنة 2019 ترانزيت غير مباشر ليبيا ومشمولها طبقا للمستندات عبارة 7200 طرد عصير برتقال.

وقررت إدارة مجمع الترانزيت بجمرك دمياط تشكيل لجنة للكشف والمعاينة وتبين وجود 480 كرتونة عصائر طبيعية متنوعة "برتقال، مانجو، عنب، تفاح، أناناس" في مقدمة الصفوف بالحاوية وخلف المقدمة يوجد 534 كرتونة بكل منها 12 عبوة نبيذ كحولي أحمر سعة 1 لتر و288 كرتونة بكل منها 12 عبوة نبيذ كحولى أبيض سعة 1 لتر منشأ إسباني.

وقرر عصام المليجي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيقات.