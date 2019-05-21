وكالات- أكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف اليوم، الثلاثاء 21 ماي 2019، أن هناك نحو 5 آلاف مسلح من جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان، بالقرب من حدود بلدان منظمة "رابطة الدول المستقلة".
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بورتنيكوف القول: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان، المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من جماعة "ولاية خراسان".
وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".
يذكر أن "رابطة الدول المستقلة" هي منظمة دولية أورو-آسياوية تضم 12 جمهورية سوفيتية سابقة، وتتخذ من مينسك في روسيا البيضاء مقرا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير جهاز الأمن الروسي : هناك نحو 5 آلاف مسلحٍ من داعش على الحدود الأفغانيّة الشماليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.