تركيا / توقيف 10 أجانب للإشتباه بإنتمائهم لـ"داعش"

أوقفت قوات الأمن التركية اليوم، الثلاثاء 21 ماي 2019، 10 أجانب للإشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية قيصري وسط البلاد.

وحسب وكالة الأناضول، شنّت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قيصري، حملات مداهمة متزامنة في عدة أماكن بالمدينة، بهدف توقيف مشتبهين بالإنتماء للتنظيم.

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وأوقف الأمن خلال العمليات 10 مشتبهين جميعهم من الأجانب، وأحالتهم إلى مديرية الأمن لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.