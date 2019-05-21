البرلمان اليمني يتهم المبعوث الأممي بمخالفات الاتفاقيات

وجه البرلمان اليمني، اليوم الثلاثاء، الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفثس.. متهما إياه بمخالفة القرارات الأممية واتفاق استوكهولم.

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة معين عبدالملك، ماسمي بالانسحاب

الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية هزلية وتكرار لمسرحية سابقة في ۲۹ ديسمبر ۲۰۱۸ والذي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت.

وأشارت المذكرة، إلى أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن أسفها لمباركة المبعوث الأممي مارتن غريفثس.. معتبرة ذلك تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.