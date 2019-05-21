البقاء على قيد الحياة دورة تدريبية للطيارين الروس في أرمينيا

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الطيارين العسكريين الروس اجتازوا في أرمينيا دورة للبقاء على قيد الحياة في المناطق الجبلية والغابات في البلاد.

وجاء في بيان للمنطقة "الطيارون من سلاح الطيران التكتيكي وطيران القاعدة الجوية العسكرية الروسية التابعة للجيش "اريبوني" في أرمينيا من أجل التحضير لعمليات البحث والإنقاذ اجتازوا دورة (البقاء على قيد الحياة) في التضاريس الجبلية والغابات".

تجدر الإشارة إلى أن الطيارين قد أتقنوا مهارات الإسعافات الأولية والإجلاء ونقل الضحايا بمساعدة مرافق الإنقاذ المتاحة والمنتظمة والاتصالات وأجهزة الإنذار وطرق تمييز مواقع الإخلاء لطائرات الإنقاذ.

وأضاف البيان أيضاً "لقد درست أطقم المقاتلات وطيران الجيش طرق التحرك على طول المناطق الوعرة الجبلية والغابات وتعدي المناطق الصخرية وبناء أماكن ليلية باستخدام وسائل بدائية وإشعال

النار والبحث عن الطعام".

يذكر أن الطيارين التابعين لسلاح الطيران التكتيكي — التعبوي للمنطقة العسكرية الجنوبية، كانوا قد أجروا تدريبات عسكرية في القرم الشهر الماضي ، تحاكي مواجهة هجوم جوي، حيث قاموا بتدمير الأهداف باستخدام أحدث الصواريخ من فئة "جو — جو" وأن هذه المعركة الجوية كانت أحد مكونات عملية التفتيش المركب التي تخضع لها قوات هذه المنطقة حاليا بأمر من قائدها الفريق أول، الكسندر دفورنيكوف، بهدف تقييم نتائج التدريب القتالي خلال فترة التدريب الشتوية لعام 2019.