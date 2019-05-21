المالكي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لـ"العربية" إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأشار المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري وأنها لا

تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة

نجران، والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وأضاف المالكي أن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.