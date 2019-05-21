قناة تركية تخرس مرشح المعارضة في إسطنبول

تعرضت قناة تلفزيونية تركية لانتقادات حادة، الثلاثاء، بعد أن اختصرت يوم الاثنين مقابلة مع مرشح المعارضة لبلدية إسطنبول عندما تطرق إلى نفقات البلدية "الباهظة" خلال ولاية رئيسها السابق الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم.
فقد أنهى المقدم على شبكة "سي إن إن تورك" الخاصة أحمد حقان، مساء الاثنين، مقابلة مع أكرم إمام أوغلو، قبل نصف ساعة من وقتها الأصلي.
ومنذ مساء الاثنين، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات
وتم وقف المقابلة بينما كان إمام أوغلو يتحدث عن النفقات "الباهظة" لسلفه، قائلا إنه كشفها خلال الأيام الـ18 التي انتقل فيها إلى البلدية قبل إبطال انتخابه.
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