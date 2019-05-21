بوتين وماكرون وميركل يؤكدون أهمية حفظ الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أهمية حفظ الاتفاق النووي مع إيران والسعي لمواصلة التعاون الاقتصادي معها.

وذكر الكرملين في بيان له أن الزعماء الـ 3 أجروا، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مشتركة تطرقوا خلالها إلى قضية خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بملف

إيران النووي.

وأفاد البيان بأنه "أشير إلى أهمية الحفاظ على هذا الاتفاق، الذي يمثل عاملا محوريا لدعم الاستقرار والأمن الدوليين".

وتابع الكرملين أن الزعماء الـ 3 أكدوا "التزام روسيا وفرنسا وألمانيا بمواصلة التعاون وتبادل المنفعة مع إيران في القطاع التجاري الاقتصادي".

ويمثل موضوع الاتفاق النووي، المبرم في 2015 بين روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، إحدى القضايا الأكثر حيوية في الساحة الدولية بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من هذه الصفقة التي التزمت طهران بموجبها بعدم العمل على إنتاج أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب أنشطتها في هذا المجال.