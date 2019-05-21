الجنيه الإسترليني ثابت بعد عرض ماي بشأن بريكست

قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أكثر من نصف بالمئة، بعدما عرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، "صفقة جديدة لبريكست"، بما في ذلك تصويت البرلمان على إجراء استفتاء ثان.

وارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، 0.7% ليصل إلى 1.2815 دولار من 1.2725 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوم الجمعة الفائت. وتخلى الجنيه عن معظم هذه المكاسب في وقت لاحق، عند 1.2744 مقابل الدولار، بزيادة

0.2% في اليوم.

ومقابل اليورو، قفز الجنيه الإسترليني نصف في المئة ليصل إلى 87.255 بنس، قبل أن يستقر عند 87.58 بنس، بزيادة 0.2% عن مستواه السابق.

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وامتدت القفزة في الجنيه إلى أسواق العملات الأجنبية الأوسع، ما دفع العملة البريطانية إلى الارتفاع مقابل الين الياباني والفرنك السويسري وسحب مؤشر الدولار مرة

أخرى إلى المنطقة السلبية.

يشار إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التصويت لصالح مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وبعد شهرين تقريبا من تاريخ الخروج المخطط، بدأت ماي "محاولة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان، على صفقة الطلاق مع بروكسل.

وكان الجنيه شهد بداية الأسبوع الفائت انخفاضا بنحو 1.2% قبل تصويت البرلمان على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، لتتفاقم الخسائر بعد التصويت وتصل إلى 1.5%، إلا أنه عاد وتعافى الأربعاء الفائت، مسجلا صعودا بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.2867 دولار.