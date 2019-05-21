توالت الردود على "الخطة الجديدة" التي طرحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين "الخطة الجديدة" بشأن "بريكست"، وهو الذي كان أوقف سابقا المفاوضات مع الحكومة، معتبرا أنها وصلت إلى"طريق مسدود".
في غضون ذلك، قال نائب زعيم حزب إيرلندا الشمالية الداعم للحكومة، نايجل دودز، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب رئيس وزراء آخر.
وأعرب دودز عن اعتقاده بأن خروج بريطانيا من الاتحاد
وكانت ماي أعلنت، أن النواب البريطانيين سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن "بريكست"، فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة البريطانية ترفض خطة ماي وتلميحات حول استبدالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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