الشيوخ الأمريكي: سيكون هناك رد قوي فى حال هجوم إيران

أكد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنه فى حال شن إيران هجوم على الولايات المتحدة سيكون هناك رد قوى. وأوضحوا أنهم يقوموا بردع إيران ضد أي تهديد للولايات المتحدة ومصالحها، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية. Advertisements وأضافوا أنه يوجد تهديدات متعددة للمصالح الأمريكية من قبل إيران ومن ميليشيات حزب الله والمتمردين الحوث وأشاروا أنه لاتزال التهديدات الإيرانية قائمة.

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