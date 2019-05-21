مقاتلات أميركية تواكب طائرات حربية روسية حلقت قرب آلاسكا

قالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية "نوراد"، الثلاثاء، أنّ مقاتلاتها واكبت الإثنين عن بُعد ستّ طائرات حربية روسية حلّقت غرب آلاسكا من دون أن تخترق المجال الجوي للولاية الأميركية.

وأعلنت القيادة الأميركية-الكندية المشتركة، في بيان على "تويتر"، أنّها رصدت في البدء "قاذفتين روسيتين من طراز "تي يو-95 بير" "فاعترضتهما مقاتلتا أف-22 تابعتان لنوراد" مقرّهما في آلاسكا وذلك أثناء تحليق القاذفتين غرب الولاية الأميركية.

وأضافت نوراد أنّه بعد ذلك "اعترضت مقاتلتا أف-22 أخريان مجموعة ثانية مؤلّفة من قاذفتي تي يو-95 ومقاتلتي سوخوي-35".

ولفتت القيادة العسكرية إلى أنّ طائرة استطلاع من طراز "أواكس" ظلّت طوال الوقت تراقب عمليات الاعتراض.

وشدّد البيان على أنّ الطائرات الروسية الست ظلّت طوال الوقت تحلّق في المجال الجوي الدولي ولم تخترق المجال الجوي الأميركي.

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وأكّدت نوراد أنّ "قدرتنا على ردع الأخطار المحدقة بمواطنينا وببُنانا التحتية الحيوية والقضاء عليها تبدأ برصد وتعقّب وتحديد هوية الطائرات في مجالنا الجوي".

وأضاف البيان "نحن في حالة تأهّب على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع و365 يوماً في السنة".

ومنطقة الدفاع الجوي (أديز) هي محيط تتم فيه مراقبة الحركة الجوية من قبل جيش بلد أو أكثر، ويقع خارج المجال الجوي لهذا البلد، وذلك بقصد إتاحة الوقت الكافي للقيام برد فعل إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وأنشأت الولايات المتحدة أربعاً من هذه المناطق.، وهي ليست لوحدها في ذلك إذ هناك حوالى 10 دول أخرى أقامت مناطق مماثلة.

ويبلغ طول منطقة الدفاع الجوي فوق آلاسكا 320 كلم.