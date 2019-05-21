الإمارات تدعم ورشة "السلام من أجل الازدهار"

أبوظبي، المنامة (وام ووكالات)

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت أن الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر. وقالت إن الإمارات وإذ ترحب بورشة «السلام من أجل الازدهار»، لتؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهته، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، أن موقف المملكة الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتاً ومناصراً للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قوله إن «استضافة مملكة البحرين لورشة (السلام من أجل الازدهار) تندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة»، مشدداً على أنه «ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة». وأعرب وزير الخارجية البحريني عن خالص التقدير للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة وجهودها المستمرة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكداً أنه لا مجال للمزايدة، أو التقليل من نهجهم السلمي الشريف وأن مملكة البحرين ستبقى على عهدها، كما كانت دائماً، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.