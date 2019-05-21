الشرطة الإندونيسية تفرق محتجين على إعادة انتخاب الرئيس ويدودو

فرقت الشرطة الإندونيسية متظاهرين يحتجون في وسط العاصمة جاكرتا على إعلان فوز الرئيس جوكو ويدودو بفترة جديدة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ورد بعض المحتجين بإلقاء ألعاب نارية على قوات الأمن.

وأعلنت اللجنة الانتخابية، الإثنين، فوز الرئيس ويدودو بنسبة 55,5 في المئة من الأصوات مقابل 44,5 في المئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو، حسب الفرز النهائي الذي أجرته اللجنة.

وتؤكد النتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي كانت قد أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزاً مريحاً بعد ساعات من الانتخابات التي جرت في 17 أبريل الماضي.