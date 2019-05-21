الأمن المصري يقتل 16 إرهابياً في شمال سيناء

القاهرة (الاتحاد) نجح الأمن المصري في القضاء على بؤرتين إرهابيتين وقتل 16 من العناصر الإرهابية في العريش (بشمال سيناء). وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أمس أن قوات الأمن رصدت بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش.

وأوضح البيان أن مواجهة العناصر الإرهابية أسفرت عن مصرع 16 إرهابياً والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات وحزام ناسف. وتشن السلطات الأمنية حملات أمنية مكثفة ضد البؤر الإرهابية في شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع عدد ونوعية العمليات الإرهابية التي يقوم بها العناصر التكفيرية التي تنتمي في الأغلب لتنظيم «داعش» الإرهابي.

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