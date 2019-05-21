وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تطورات المنطقة

القاهرة (الاتحاد) بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن. واختتم الصفدي أمس زيارة خاطفة إلى القاهرة التي غادرها عائداً إلى عمان. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء سبل تدعيم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي العربي «وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية». وأوضح البيان أن اللقاء تضمن تأكيد الطرفين على خصوصية العلاقات المصرية- الأردنية والرغبة المشتركة للبلدين في دفع مسارات التعاون الثنائي لآفاق أرحب. وأضاف أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بينهما على كافة المستويات من أجل تحقيق المصالح المصرية والأردنية وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين.

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