"الهلال" يعيد تأثيث 15 مسجداً في الساحل الغربي لليمن

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشاريع ومبادرات رمضانية في مختلف المناطق المحررة باليمن، وذلك ضمن جهودها الإنسانية التي تبذلها للتخفيف من معاناة الأهالي، وإعادة تأهيل مختلف المرافق والقطاعات الخدمية والتنموية في تلك المناطق.

وقامت الهيئة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بتأثيث 15 مسجداً في مديريتي المخا وحيس المحررتين على الشريط الساحلي الغربي في اليمن، حيث جاءت عملية تأهيل المساجد ضمن مشاريع ومبادرة «مير رمضان» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عموم المحافظات اليمنية المحررة خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، بأن تنفيذ مشروع إعادة تأثيث المساجد في مدينتي المخا وحيس يأتي ضمن المبادرات الإغاثية التي تستهدف القرى والمدن الواقعة في الساحل الغربي خلال شهر رمضان، موضحاً أن المساجد التي جرى تأهيلها كانت تعاني تلف أثاثها القديم، ما استدعى دعمها بأثاث جديد ومستلزمات أخرى.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي لديه خطة إغاثية متكاملة يجري تنفيذها من أجل دعم وإعادة تأهيل مختلف القطاعات والمرافق الخدمية على امتداد القرى والمناطق السكنية الواقعة في الساحل الغربي.

وقال ممثل الهيئة في الساحل الغربي، إن تأهيل المساجد ودور العبادة جاء أيضاً إلى جانب توزيع آلاف السلال الغذائية والمساعدات الإغاثية على الأسر والأهالي، إلى جانب توزيع وجبات إفطار الصائم وبرامج إغاثية أخرى هدفها التخفيف من معاناة الأهالي، وتحسين أوضاعهم المعيشية.