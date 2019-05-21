"الشرعية" تسقط "درون" حوثية بالضالع وتتقدم في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أسقط الجيش اليمني طائرة مسيّرة «درون» تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة الضالع، فيما كثفت طائرات التحالف قصفها لمواقع الميليشيات في محيط مدينة «قعطبة»، وواصلت قوات الشرعية تقدمها في محافظة صعدة وسيطرت على جبال «النهدين وسمر والذيبة» بمديرية «الحشوة»، كما قتل 14 حوثياً بنيران قوات الشرعية في محافظتي البيضاء ومأرب، فيما تم إحباط محاولة تسلل للانقلابيين بمحافظة تعز، جاء ذلك فيما واصلت الميليشيات الإرهابية خرقها للهدنة الإنسانية الأممية في الحديدة ودفعها لتعزيزات كبيرة نحو مديرية «حيس» بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع الجيش ومنازل المدنيين في مناطق متفرقة من المديرية.

وأعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع. وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تحلق في سماء قرية «غول سبولة» شرق مدينة الضالع. وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة، والتي قال تقرير سابق للجنة خبراء الأمم المتحدة: «إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن».

وفي ذات السياق، شن طيران التحالف العربي غارات مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة «الجب المحاددة» وفي منطقة «باجة حجر» غرب مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع. ووفق مصادر ميدانية، فقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين علاوةً على تدمير معدات قتالية. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش حررت «لكمة مخدوش» و«التبة الصفراء» في جبهة «تورصة» في مديرية «الأزارق»، عقب مواجهات خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من العربات التابعة لها. من جانبها قصفت ميليشيات الحوثي عدة قرى في المنطقة، مما تسبب في وقوع إصابات بين الأهالي.

ودفعت قوات الحزام الأمني بتعزيزات عسكرية لتأمين المناطق التي جرى تحريرها في الضالع والتصدي لأية محاولة حوثية لاستعادتها.

وقال أركان قوات الحزام الأمني الرائد محمود علي صالح، إن «تعزيزات عسكرية تم الدفع بها لتعزيز جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي ضمن الخطط الرامية لتأمين المناطق المحررة واستعداداً لتأمين وتحرير مناطق أخرى شمال وغرب الضالع». وأضاف أن: «التعزيزات ضمت آليات عسكرية يرافقها المئات من الجنود الذين سيشاركون في الدفاع عن الضالع، وإفشال مخططات الحوثيين الإرهابية في ضرب أمن واستقرار المحافظة».

وفي صعدة، أعلنت قوات الشرعية، أمس، عن تواصل تقدماتها الميدانية بإسناد من مقاتلات التحالف في مديرية «الحشوة» المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

وأفاد قائد اللواء التاسع حرس حدود، العميد محمد العملسي، أن قوات الجيش حققت تقدماً نوعياً في مديرية «الحشوة»، وسط انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي. كما أوضح أنه تمت السيطرة على جبال «النهدين وسمر والذيبة»، الواقعة بالقرب من مركز مديرية «الحشوة».

وفي السياق، قتل 14 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية، فجر أمس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظتي البيضاء ومأرب، فيما تم إحباط محاولة تسلل للانقلابيين بمحافظة تعز.

ففي محافظة البيضاء، نصبت وحدات من الجيش الوطني كميناً محكماً لمجموعة من الحوثيين بعد أن تم رصدها وهي تحاول التسلل إلى أحد المواقع في «جبل القرحا» بمديرية «ناطع».

وحسب بيان صادر عن الجيش اليمني، فقد أسفر الكمين عن مقتل 6 من عناصر المليشيات وإصابة 9 آخرين، فيما لاذ من تبقى من عناصر المليشيات بالفرار مخلفة وراءها أسلحتها وجثث قتلاها.

وفي محافظة مأرب شرقي اليمن، استهدفت مدفعية الجيش تجمعات لميليشيات الحوثي غرب صرواح، ما أسفر عن سقوط أكثر من 4 قتلى وعدد من الجرحى وتدمير أسلحة وأطقم عسكرية تابعة لهم، وفقاً لمصادر عسكرية.

وفي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، قصفت مدفعية الجيش مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديريتي «مقبنة» و«جبل حبشي»، غرب المحافظة. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، علاوةً على تدمير عدد من الآليات التابعة لها. كما لقي 4 من عناصر ميليشيات الحوثي، أمس، مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني في محيط «جبل هان» غربي مدينة تعز. وفي الحديدة، تواصل ميلشيات الحوثي الإرهابية خرقها للهدنة الإنسانية الأممية بدفع تعزيزات كبيرة نحو مواقعها في عدة مناطق من المحافظة. ودفعت الميليشيات الحوثية بتعزيزات كبيرة نحو مواقعها في مديرية «حيس» جنوب المحافظة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع قوات الجيش ومنازل المدنيين في مناطق متفرقة من المديرية. وشنت الميليشيات قصفاً هو الأعنف على مواقع وتمركز قوات الجيش في المديرية ذاتها، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة. واستهدفت الميليشيات خلال قصفها العنيف أسواقاً شعبية في مديرية «حيس» ومنازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في أوساط الأهالي، خصوصاً النساء والأطفال.