كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحقق في مصدر أسلحة مهربة للحوثيين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن خبراء تابعين للأمم المتحدة يعملون على تحديد مصدر شحنة سلاح ضبطتها سفينة عسكرية أمريكية قبالة الشواطئ اليمنية، تم ارسالها للحوثيين.

وقال المتحدث، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز" في مقطع فيديو يحتوي على تقرير مصور لها، أن خبراء في الأمم المتحدة يغطون المنطقة بتحقيقات لكشف مصدر الأسلحة التي ضبطت، وسيرفعون ما يتوصلون إليه إلى لجان العقوبات المتخصصة" في الأمم المتحدة.

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وبحسب صحيفة أمريكية فإن شحنة السلاح كانت تضم نحو 2500 رشاش من نوع كلاشنيكوف ضبطت في نهاية أغسطس الماضي، بخليج عدن جنوب اليمن، على متن سفينة شحن، لم تكشف الصحيفة أي معلومات عنها.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية إيران بتزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الحديثة وقطع الصواريخ الباليستية في حربها التي تخوضها ضد اليمنيين منذ أربع سنوات.

وتقول الشرعية إن ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب البلاد أصبح أبرز منافذ تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومنصة إرهابية لتهديد الملاحة الدولية.