رسمياً..الرجاء يعلن عن صفقة نغوما

أعلن فريق الرجاء الرياضي رسميا، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الدولي الكونغولي فابريس نغوما لثلاث مواسم رياضية، في ثالث صفقات الميركاتو الصيفي.
فابريس نغوما، الذي يشغل مركز وسط ميدان، كان قد حل قبل أسبوع تقريباً بالبيضاء لمفاوضة النسور الخضر، قبل إعلان الصفقة رسميا للجماهير.
وكانت آخر صفقة للنسور الخضر الدولي السابق محسن متولي، الذي اختار العودة إلى فريقه الأم بعد غياب لخمس سنوات، خاض خلالها تجارب احترافية في الدوري القطري. رفقة مجموعة من الأندية.
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