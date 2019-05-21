“المتعاقدون” يلوحون بمقاطعة جلسة الحوار المقبلة مع أمزازي

لوح الأساتذة “المتعاقدون”، أطر الأكاديميات الجهوية، اليوم الثلاثاء، بمقاطعة الجلسة المقبلة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوبن المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المقررة في 23 من شهر ماي الجاري.

واشترط “المتعاقدون” في بلاغ لهم، أصدروه، اليوم، التزام الوزارة بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات.

غضب “المتعاقدين”، اليوم، لم يستثن الأطراف، التي دخلت في إطار الوساطة بينهم، والحكومة، إذ انتقدوا غيابها التام في التطورات الأخيرة، التي يعرفها الملف، واستغربوا “أين هي الإطارات، التي عملت كل الجهود لمناشدة الأساتذة، ولم تقم بالفعل نفسه لمناشدة الوزارة لتنفيذ خلاصات الجولات السابقة”.

يذكر أنه خلال الجولة السابقة من الحوار، قدم الوزير سعيد أمزازي وعودا أمام ممثلي “المتعاقدين”، والمركزيات النقابية، بتقديم رد الحكومة على مطالبهم، خلال اللقاء المرتقب، الخميس المقبل، بعد تشاوره مع وزارتي المالية، والوظيفة العمومية.