والدا تلميذة يعتديان على أستاذة..تربصا بها أمام الإعدادية وأشبعاها ضربا

تعرضت أستاذة للتعليم الإعدادي في تطوان، أمس الاثنين إلى اعتداء بالضرب على يد والدي تلميذتها، أمام باب المؤسسة، وتم على إثره نقلها إلى مستشفى سانية الرمل.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أستاذة تدرس مادة التربية الإسلامية في الثانوية الإعدادية 6 نونبر، أبلغت الإدارة عن التجاوزات، التي تقوم بها التلميذة داخل الفصل، وهو ما لم تتقبله هذه الأخيرة، فأخبرت والديها، اللذين قاما بتعنيف الأستاذة أمام باب المؤسسة.

ونقلت سيارة إسعاف الأستاذة إلى المستشفى، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة أسباب الاعتداء.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤسسات التعليمية شهدت في الآونة الأخيرة سلسة من الاعتداءات على الأطر، والمدرسين، آخرها تسجيل حالتي اعتداء على أستاذين في مدينة مكناس، الأسبوع الماضي.