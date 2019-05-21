عقبتان أمام يوفنتوس لإتمام التعاقد مع كلوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات المدرب الألماني، يورغن كلوب، ليكون خليفة للإيطالي ماسيمليانو أليغري الذي أنهى مهامه مع الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن قدوم كلوب إلى تورينو يعد حلمًا لجماهير السيدة العجوز، ولكن هناك عقبتين أمام إتمام التعاقد.

وتتمثل العقبة الأولى في أن كلوب يملك شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقده يبلغ 36.5 مليون يورو كما يتقاضى راتبًا يصل إلى 8 ملايين يورو.

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أما العقبة الثانية، فأنه على أعتاب تحقيق المجد مع الريدز، بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وبات قريبًا من تحقيق أول ألقابه الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كلوب من الصعب أن يغادر ليفربول، إلا في حالة حدوث أمر ضخم بقلعة "أنفيلد" خلال الصيف المقبل.

يذكر أن يوفنتوس أعلن رحيل أليغري بشكل رسمي، الأسبوع الماضي، وترشح التقارير الإيطالية أكثر من اسم لخلافة المدرب الإيطالي بجانب كلوب مثل بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، ماوريسيو ساري (تشيلسي) وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام).