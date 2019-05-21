فاران يحسم مصيره مع ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي رافاييل فاران حسم الجدل حول مصيره مع فريقه ريال مدريد، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاران خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية "سأستمر هنا في العام المقبل، ومتأكد من أننا سنسترجع مشاعر قوية".

وعن الأسبوع الكارثي الذي ودع فيه الملكي دوري الأبطال وكأس الملك، ضد أياكس وبرشلونة، أجاب "لقد قاتلنا وحاولنا بجد، ولا يمكننا إلقاء اللوم على أي شيء، ولكننا افتقدنا للشرارة في اللحظات الصعبة".

وأضاف المدافع الفرنسي "لم أكن في مستواي الأمثل، ولكنني سأستعيد أفضل نسخة مني مرة أخرى".

واختتم "علينا أن نتطور، وزيدان كان واضحًا في ذلك، وعلينا إعادة البناء وتغيير الأشياء".