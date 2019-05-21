انت الان تتابع تفاصيل خبر مقاتلات أمريكية تعترض نظيرتها الروسية قبالة ألاسكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:54 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات تابعة لجيشها اعترضت 6 طائرات عسكرية روسية في منطقة عازلة قبالة سواحل ألاسكا.

وقالت قيادة الدفاع عن المجال الجوي لأمريكا الشمالية في بيان، إنّ الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تخترق الأجواء الأمريكية، حسب صحيفة واشنطن تايمز.

وأردفت أنّ 4 مقاتلات أمريكية من طراز "إف 22" و"رابتور" اعترضت 6 طائرات روسية من طراز "تو – 95" و"سو 35"، وتواصلت مع أطقمها للخروج من المنطقة العازلة.

ولفتت إلى أن ذلك وقع على بعد 200 ميل من المجال الجوي للولايات المتحدة.

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وتشترط إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إذناً مسبقاً لدخول المناطق العازلة.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنّ طائراتها كانت تنفذ "طلعات جوية مجدولة فوق المياه المحايدة فوق بحار تشوكشي وبيرنج وأوكوتسك، وكذلك قبالة الساحل الغربي لألاسكا والساحل الشمالي لجزر ألوتيان".

وأضافت الوزارة أن إجمالي زمن الطلعات "تجاوز 12 ساعة".

ومن فترة لأخرى تعترض الطائرات الأمريكية نظيرتها الروسية في المجال الجوي الدولي القريب من الولايات المتحدة، أو العكس في المجال الجوي القريب من روسيا.

