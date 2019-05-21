انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا وإيران.. قصة 40 عاماً من المواجهات المسلحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:54 مساءً - منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وحتى اليوم، والعلاقات بين طهران وواشنطن على صفيح ساخن.

فإيران الدولة الدينية تحلم بالحصول على السلاح النووي، لإنجاح مشروعها في تصدير الثورة إلى دول الشرق الأوسط المجاورة لها، وهو الأمر الذي تراه واشنطن وحلفاؤها خطراً على الأمن العالمي.

وبعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 والذي كان كالماء على نار العلاقات بينهما، يعود التوتر من جديد، ووصل التوتر في المنطقة ذروته مع بدء تطبيق حظر استيراد النفط من إيران.

وتعيش منطقة الخليج العربي هذه الأيام في أجواء حرب ومواجهات عسكرية، أعادت إلى الأذهان المواجهات بين أمريكا وإيران خلال الأربعين سنة الماضية، وفيما يلي تسلسل زمني بها..