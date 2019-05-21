انت الان تتابع تفاصيل خبر ماي تطرح خطة جديدة لـ"بريكست" وتحذر البرلمان الأوروبي من إيقافها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:54 مساءً - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، خطتها القاضية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت ماي، أمام البرلمان البريطاني، أن خطتها الجديدة تعطي "نواب البرلمان فرصة للتصويت بشأن إجراء استفتاء ثان على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وحذرت تيريزا ماي من إيقاف البرلمان الأوروبي لـ"بريكست"، مشيرة إلى أنها عرضت اتفاقاً جديداً حول "بريكست" على البرلمان للخروج من الطريق المسدود.

وشددت على القول بأن "عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست يعني الذهاب لانتخابات واستفتاء جدي".

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وأضافت: "على الجميع تحمل المسؤولية بشأن بريكست وإنهاء الجدل بشأنه".

وقبيل الاجتماع، حذر وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند، زملاءه في الحكومة من المعارضين للاتحاد الأوروبي من اتباع "اليمين الشعبوي" بالترويج لفكرة أن الخروج من الاتحاد من دون اتفاق هو "الخروج الشرعي الحقيقي".

وقال:"الدفاع عن خروج من دون اتفاق هو اختطاف لنتائج الاستفتاء (الذي أجري عام 2016)، والقيام بذلك عن عمد يلحق أضراراً باقتصادنا ومستويات المعيشة لدينا".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عنه القول: "علينا أن نكون واضحين، فإنه إذا لم نقم بحل هذه المشكلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، فهناك خطر حقيقي من أن يصبح لدينا رئيس جديد للوزراء يتخلى عن فكرة البحث عن اتفاق، والتحول باتجاه البحث عن خروج مدمر من دون اتفاق".

وكانت ماي قد اتفقت مع كبار أعضاء حزبها "المحافظين" الأسبوع الماضي، على جدول زمني للتنحي من زعامة الحزب بمجرد تصويت البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو.