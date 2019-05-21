شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر المفاوضات مع الجيش.. قادة الاحتجاج يدعون لإضراب عام بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا تجمع المهنيين السودانيين؛ وهو أكبر جماعة احتجاجية معارضة في السودان، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب عام في البلاد.

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وقال التجمع إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

يأتي ذلك فيما يطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد، يختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية، وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.