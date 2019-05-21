الجزائر: الشرطة تستخدم الغاز المسيل لمنع اعتصام الطلبة

الجزائر ـ (د ب أ): استخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع أمس الثلاثاء، لمنع اعتصام طلبة جامعيين محتجين أمام مقر الحكومة بوسط العاصمة الجزائرية. وخرج مئات الطلبة في مظاهرة احتجاجية بوسط العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء، للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

ومنعت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي، أي تجمع بها، ما دفع الطلبة إلى السير باتجاه قصر الحكومة الذي كان “محميا” بالمئات من قوات مكافحة الشغب. وتأتي مظاهرات الطلبة غداة تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الذي جدد فيها تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأعلن رفضه لإقرار مرحلة انتقالية ودخول الجيش في حوار مع المحتجين.

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