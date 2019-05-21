"الدعم السريع" السودانية تعلن ضبط مسلحين بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، أنها ضبطت مجموعة مسلحة في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

وقالت القوات، في بيان لها، إنه "في إطار جهودها المتصلة لحفظ الأمن تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط مجموعة مسلحة بمنطقة بحري، وذلك على أثر معلومات تلقتها استخباراتها".

وأكدت أنه تم تسليم المتهمين والسلاح والمعروضات إلى جهات العدالة تمهيدا لتقديمهم إلى محاكمات".

وكانت قوات الدعم السريع بالسودان أكدت أنها لن تفض اعتصام الخرطوم بالقوة، متهمة جهات بالتربص بالثورة.

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وقالت القوات في بيان: "هناك جهات ومجموعات تتربص بالثورة تقف وراء ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم".

وتابعت القول: "لن ننساق وراء المجموعات التي تتربص بالثورة، ولن نفض الاعتصام بالقوة".

واتهم كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالسودان جهات تتربص بالثورة، وتحاول إجهاض التقدم الذي شهده مسار التفاوض.