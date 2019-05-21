بوتين وميركل وماكرون يبحثون هاتفيا الملف الأوكراني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في اتصال هاتفي، الصراع في شرق أوكرانيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، حسب ما أعلن الكرملين.



وأضاف الكرملين أن الاتصال ركز في جانب منه على تغيير القيادة في كييف بعد انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا الشهر الماضي.

وعقدت ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا محادثات رباعية، في محاولة لحل الصراع في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين مدعومين من روسيا، ما أودى بحياة 13 ألف شخص منذ 2014.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، حذّر الكرملين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد طلبه من الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، معتبراً أن ذلك لا يخدم مساعي تسوية النزاع في شرق أوكرانيا.

والإثنين، منعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، الإثنين، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قانون أقرته أوكرانيا بشأن اللغة في هذا البلد.

وأجرى مجلس الأمن تصويتاً إجرائياً حول الاجتماع صوّتت خلاله ست دول هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وبلجيكا والولايات المتحدة ضدّ عقده، في حين أيدت خمس دول عقده وهي روسيا والصين وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وغينيا الاستوائية.

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا طلب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث قانون أقرته أوكرانيا حول "استخدام اللغة الأوكرانية كلغة وطنية".