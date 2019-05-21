نصف الأمريكيين يتوقعون حربا مع إيران خلال سنوات قليلة

أظهر استطلاع للرأي، الثلاثاء، أن 50 % من الأمريكيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستدخل حربا مباشرة مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة".



وأكد الاستطلاع، الذي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إبسوس، أن الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17 و20 مايو/أيار الجاري أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولا فإن 4 من كل 5 يطالبون بتوجيه ضربة عسكرية كاملة إلى طهران.



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ودفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، رداً على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة، دون الكشف عن طبيعة تلك التهديدات.





وتسود أجواء توتر بالمنطقة عقب الاعتداء على ناقلات نفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، وكذلك استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب البترول السعودي "شرق- غرب" بطائرات من دون طيار.

وفي سياق متصل حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، النظام الإيراني من أي عمل عدائي في المنطقة أو ضد مصالح واشنطن، مؤكدا أن طهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.

وأكد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن إيران أبدت الفترة الماضية عداء شديدا ودعما للإرهاب والمليشيات المسلحة في المنطقة.