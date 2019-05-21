أعضاء بالكونجرس: سنردع إيران حال استهداف أمريكا أو حلفائها

أكد أعضاء بالكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، أن واشنطن "ستردع إيران حال استهداف الولايات المتحدة أو حلفائها"، داعين إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا.

وقال الأعضاء خلال جلسة عقدت بالكونجرس الأمريكي بشأن إيران، إن الاجتماع يهدف إلى إرسال رسائل رادعة للقيادة في إيران كيلا تفكر في استهداف الولايات المتحدة أو أي من حلفائها، لافتين إلى أن هناك تهديدات متعددة للمصالح الأميركية من قبل إيران ومن ميليشيات حزب الله والحوثيين.

وشددوا على أنه "سيكون هناك رد قوي إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة"، داعيا طهران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا.

بدوره، قال ليندسي جراهام عضو الكونجرس الأمريكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن "الاعتداء على السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات والهجوم على محطتي ضخ النفط في السعودية جاءا بالتنسيق مع النظام الإيراني".

وأضاف جراهام: "على إيران أن تدرك أننا سنعتبرهم المسؤولين عن أي هجوم موجه تجاه الولايات المتحدة وأفرادها".

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وأشار إلى أن أفعال النظام الإيراني في الشرق الأوسط من نقل الأموال والأسلحة للمليشيات "لن تمر بدون عقاب"، لافتا إلى أن النظام الإيراني يقتل الأمريكيين طوال 40 عاما، "لكن هذه الأيام ولت ولن نتسامح مع استهداف المصالح الأمريكية".

وشدد على أنه "إذا استخدمت إيران القوة العسكرية كرد على عقوباتنا الاقتصادية، فسنواجهها عسكريا".

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، "شاركنا مع الكونجرس إجراءتنا ضد إيران"، مبديا قلقه من تهديد الملاحة العالمية بعد التخريب التي تعرضت له سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات.





وكان قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه سيتوجه إلى الكونجرس لإجراء محادثات جادة مع النواب "حول 40 عاما من العدوان الإيراني غير المبرر" لافتا إلى أنه تحدث في الكونجرس حول الخطوات الحكيمة التي اتخذناها لمنع العنف، وحماية مصالح الأمريكيين وتقديم الدعم للشعب الإيراني.

كما شدد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي على أن مهمة بلاده الأساسية هي حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.