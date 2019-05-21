زيلينسكي يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 21 يوليو/تموز، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى استبدال النواب الذين يعتبر أنّهم فقدوا التأييد الشعبي.



وجاء قرار زيلينسكي غداة تنصيبه، وقد حل البرلمان بموجب مرسوم نشر على موقع الرئاسة الإلكتروني.

وجاء في المرسوم أن هذه الوثيقة "تضع حدّاً لسلطة البرلمان" المناهض للرئيس الجديد و"تحدّد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليو/تموز".

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وكان زيلينسكي (41 عاما) أعلن في خطاب تنصيبه الإثنين نيته حل البرلمان الحالي الذي انتخب أعضاؤه في 2014 والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما كانت مقررة أساساً في أكتوبر/تشرين الأول.





والثلاثاء أعلن زيلينسكي خلال اجتماع مع قادة برلمانيين أنّ المجلس الحالي يحظى بدعم 4% فقط من الأوكرانيين.

وأصبح زيلينسكي أصغر رئيس لأوكرانيا ويستند إلى الفوز الساحق الذي حقّقه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، ليفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة، خصوصاً أنّ حزبه "خادم الشعب"، ذا الحضور المحدود، يحظى بـ40% من التأييد في نوايا التصويت وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

وقراره الدعوة إلى انتخابات مبكرة يعتبر محاولة لترسيخ سلطته في أوج شعبية حزبه.