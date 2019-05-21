إرهاب قطر وتدهور اقتصاد تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قطر تقنن إيواء الإرهابيين، ومعارض إيراني يؤكد انهيار شرعية نظام ولاية الفقيه، الجيش الليبي يؤكد أن "الوفاق" و"الإخوان" قطعوا المياه عن طرابلس، وبومبيو يقول إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران وراء اعتداءات الخليج، وتوقعات انكماش الاقتصاد التركي 2.6% العام المقبل، والأوضاع المروعة لعمال مونديال قطر، وارتفاع الدولار، و"اليويفا" يجبر تشيلسي على بيع هازارد إلى ريال مدريد، و19 مليون متابع للحلقة الأخيرة من "صراع العروش" في أمريكا.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء 21 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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