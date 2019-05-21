أمير الكويت: نرجو أن تسود الحكمة في التعامل مع الأحداث حولنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، "نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة".
وأكد، خلال زيارته مبنى وزارة الخارجية الكويتية، ضرورة أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أنه مضى على عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف استطاعت من خلالها أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن حيال ما يطرح من قضايا
وأضاف "يدرك جميعنا أننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة ويدرك أيضا وتيرة التصعيد المتسارعة في منطقتنا والتي نرجو معها أن يعود الهدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا".
ولفت إلى أنه "لا شك بأن هذه الظروف والتحديات التي نواجهها تضاعف من مسؤوليتكم ومن ضرورة مواصلتكم لجهودكم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا لوطنكم".
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