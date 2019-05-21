عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء مالي تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، ورئيس وزراء مالي بوبو سيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بوبو سيسي، مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومالي، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

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من جانبه، أكد رئيس وزراء مالي حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع التنموية والإنسانية في مالي.

كما أشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.