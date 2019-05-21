نجم تونس يقرر الاعتزال الدولي بعد كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صيام بن يوسف، نجم منتخب تونس، اعتزاله الدولي في أعقاب مسابقة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها مصر انطلاقا من شهر يونيو/حزيران القادم.
وقال مدافع "نسور قرطاج" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد تفكير عميق وبعد التشاور مع الجهاز الفني، قررت وضع حد لمسيرتي الدولية مع نسور قرطاج في أعقاب مسابقة أمم أفريقيا 2019".
وتابع: "أعتقد أنه قد حان الوقت المناسب للتركيز على مستقبلي الشخصي وحياتي العائلية".
وأتم: "أشكر جميع الأشخاص الذين ساندوني في السراء وفي الضراء، كنت فخورا للغاية بتمثيل بلدي طوال كل هذه الفترة".
يذكر أن ابن يوسف سبق له تمثيل منتخب تونس في 48 مباراة أسهم خلالها في ثلاثة أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
ويسعى ابن يوسف في آخر مشاركة دولية له لقيادة منتخب تونس لتجديد العهد مع اللقب الأفريقي الغائب عن الفريق منذ نسخة 2004.
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