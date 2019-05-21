فيديوجراف.. وفاة لاودا أسطورة فورمولا 1 الذي كاد يحترق داخل سيارته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي نيكي لاودا أسطورة سباقات "فورمولا 1" عن عمر يناهز 70 عاماً بعد مسيرة حافلة داخل وخارج الحلبة.

وبدأت في 1973 مسيرة لاودا مع "فورمولا 1" ضمن فريق بريتيش ريسنج موتورز، قبل أن ينتقل لفيراري بعد عام واحد وفاز بسباقه الأول في إسبانيا في تلك السنة.

وتوج النجم النمساوي 3 مرات ببطولة العالم، مرتين مع فيراري في 1975 و1977 ومرة مع مكلارين في 1984.

"العين الرياضية" تبرز أبرز اللحظات في مسيرة نيكي لاودا عبر الفيديوجراف التالي.