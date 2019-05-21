طبيبة يمنية تحمل السلاح لمواجهة عدوان الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدوان الحوثي الغاشم واستمرار جرائمه، دفعها إلى حمل السلاح والتخلي عن ثوب الأطباء الأبيض، لتتقدم جبهات القتال وتدافع عن الأرض والعرض.. إنها الطبيبة اليمنية زينب القيسي.

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