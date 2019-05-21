وقوف #إيران خلف العمليات التخريبية في الخليج "أمر ممكن جدا" حسب #واشنطن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الأمن القومي الأمريكي المتشدد جون بولتون

أعلنت واشنطن الثلاثاء أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن العمليات التخريبية التي استهدفت أخيرا منشآت نفطية خليجية هو أمر "ممكن جدا".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو الثلاثاء في تصريح إذاعي إن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى "استنتاج نهائي" يمكن عرضه علنا حول عمليات التخريب الغامضة التي استهدفت ناقلات نفطية قبالة سواحل الإمارات أو استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وأضاف بومبيو: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها". وتابع: "الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأمريكية والعمل لردع إيران عن السلوك السيء في المنطقة والذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".

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ومن المقرر أن يشارك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الجنرال جوزف دانفورد الثلاثاء في جلسة مغلقة في الكونغرس لعرض التطورات في الملف الإيراني.

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وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي المتشدد جون بولتون هدد في وقت سابق من هذا الشهر بالرد "بقوة لا هوادة فيها" في حال شنت إيران أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا". وجاء ذلك أثناء إعلانه إرسال حاملة طائرات تبعتها قاذفات بي-52 النووية إلى منطقة الخليج.

ولفت بومبيو إلى أن هناك "تلميحا فقط" بأن إيران تتحرك باتجاه الإفراج عن المواطنين الأمريكيين السجناء، ولكن من دون الكشف عن تفاصيل. وقال إن "مجرد إجراء صغير لبناء الثقة هو أمر جيد، ولذلك إذا أفرجوا عن هؤلاء الأمريكيين المحتجزين ظلما، فإن ذلك سيكون أمرا جيدا".

بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن قائلا: "ستكون هناك تداعيات مؤلمة بالنسبة إلى الجميع إذا حصل تصعيد ضد إيران، هذا أمر مؤكد".