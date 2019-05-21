الان تتابع أمير الكويت: نرجو أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ونرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا وهذه الظروف تضاعف من مسؤولية والجهود الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا.
وأضاف، في كلمته أثناء زيارة وزارة الخارجية الكويتية، ندرك أننا نعيش في منطقة ملتهبة ففي جانب يؤلمنا تدهور أوضاع أشقاء لنا وخلاف استمر طويلا وفي جانب آخر من ذلك المشهد نعيش تصعيدا ينبأ عن تداعيات خطيرة تستوجب منا التعامل بكل الحذر والدفع بالجهود الهادفة إلى النأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام
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