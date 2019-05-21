المالكي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأضاف العقيد المالكي، في تصريحات لقناة العربية، أن ميليشيات الحوثي لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

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وتابع أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري.

وصرح المالكي بأنه في صباح الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.