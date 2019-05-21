رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت لدراسة دور إيجابي في تهدئة الأوضاع بالخليج

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء إنه سيكون بزيارة رسمية إلى الكويت الأربعاء يبحث خلالها آخر المستجدات في المنطقة ولاسيما القيام بدور إيجابي في تهدئة الأوضاع بالخليج.

وأضاف عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لدى العراق والكويت رغبة مشتركة بتهدئة الأوضاع الراهنة في المنطقة وعدم تفعيلها، وأكد أن القيادة الكويتية طالما لعبت دور الحكيم في حل الخلافات، معربا عن أمله في أن تؤدي الزيارة إلى لعب البلدين الشقيقين دور الإيجابيه في التهدئة.

وتابع أن الزيارة ستشهد كذلك بحث العديد من الملفات المشتركة ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في شتى المجالات مؤكدا ان بغداد تسعى لتطوير تلك العلاقات.