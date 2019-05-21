روسيا تحذر من تهديد مقاتلي داعش لحدودها.. وواشنطن تؤكد انتقالهم لأفغانستان

ذر " ألكساندر بورتتيكوف" مدير وكالة الاستخبارات الروسية، من أن ما يصل إلى 5000 عضو تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يشكلون تهديدًا على حدود الاتحاد السوفيتي السابق، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قول "بورتتيكوف" أن هؤلاء المقاتلين تم نشرهم في شمال أفغانستان ويهددون الأن الدول السوفيتية السابقة.

جاء ذلك في اجتماع لرؤساء الأمن من الدول السابقة داخل الاتحاد السوفيتي ، كيف تم نشر مواطني الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابقة ، الذين قاتلوا مع داعش في سوريا ، كجزء من ما يسمى ولاية خوروسان ، فرع داعش في أفغانستان وباكستان.

وقال "بورتتيكوف"، إن تراكم الإرهابيين في المنطقة أدى إلى تصاعد التوترات في آسيا الوسطى حيث استغل مقاتلو داعش الحدود التي يسهل اختراقها، مضيفًا أن أعضاء المنظمات الإرهابية يستلغون تدفقات اللاجئين والعمال من أجل الحركة السرية من مناطق القتال والبلدان المجاورة لها إلى مناطق أخرى.

وأضاف أن عملاء داعش يمكن أن يستفيدوا من أنماط الهجرة لنشر الإيديولوجية ، وتضمين خلايا نائمة وتنفيذ أعمال الإرهاب الداخلي في نهاية المطاف.

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وتعهد تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان بالولاء لأبي بكر البغدادي في عام 2014. إلى جانب المتمردين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى ، تضم المجموعة أيضًا عددًا من مقاتلي طالبان السابقين الذين تم تجنيدهم في داعش.

وذكرت وكالة فرانس برس في نهاية أبريل أن المسؤولين الأمريكيين حذروا من أن داعش سوف ينظر بشكل متزايد إلى أفغانستان كقاعدة انطلاق للهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

وقال مسؤول مخابرات اميركي كبير لم تكشف هويته لوكالة فرانس برس، "نعرف أن البعض قد شق طريقه الى هنا ويحاولون نقل المعرفة والمهارات والخبرات التي تعلموها هناك" ، محذرا من ان المقاتلين من العراق وسوريا يتطلعون الى اعادة تجميع صفوفهم في افغانستان. .

وفي عام 2017 ، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشكل غير صحيح أن داعش سيتم شطبه من أفغانستان بحلول نهاية ذلك العام، ووضع تقرير حديث للأمم المتحدة حول هذه القضية عدد مقاتلي داعش في أفغانستان بين 2500 و 4000.